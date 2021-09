Basket, Serie A 2021-2022: grandi emozioni nella prima giornata, vincono Trieste, Varese, Sassari. Reggio Emilia corsara al PalaDozza (Di domenica 26 settembre 2021) Si è conclusa una buona fetta di match per quel che riguarda una prima giornata di Serie A davvero intensissima. Quattro match risolti all’ultimo, uno all’overtime, pezzi di storia che entrano in gioco: questo e molto altro sui vari parquet dello Stivale di cui andiamo a vedere i dettagli. ALLIANZ Trieste-HAPPY CASA BRINDISI 84-82 dts (18-16, 38-36, 57-56, 70-70) Prime fasi di gara con Banks in grande spolvero: è lui a dare il vantaggio iniziale all’Allianz, che poi arriva a sfiorare la doppia cifra di vantaggio. Non ci sta Zanelli, che dall’arco ricuce le distanze. Redivo completa l’aggancio, e nel secondo quarto Trieste non riesce ad avere più di 5 punti di vantaggio, venendo anzi sorpassata nel finale (32-34, tripla ancora di Redivo). Ci pensa Sanders a mandare le squadre all’intervallo sul 38-36. ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Si è conclusa una buona fetta di match per quel che riguarda unadiA davvero intensissima. Quattro match risolti all’ultimo, uno all’overtime, pezzi di storia che entrano in gioco: questo e molto altro sui vari parquet dello Stivale di cui andiamo a vedere i dettagli. ALLIANZ-HAPPY CASA BRINDISI 84-82 dts (18-16, 38-36, 57-56, 70-70) Prime fasi di gara con Banks in grande spolvero: è lui a dare il vantaggio iniziale all’Allianz, che poi arriva a sfiorare la doppia cifra di vantaggio. Non ci sta Zanelli, che dall’arco ricuce le distanze. Redivo completa l’aggancio, e nel secondo quartonon riesce ad avere più di 5 punti di vantaggio, venendo anzi sorpassata nel finale (32-34, tripla ancora di Redivo). Ci pensa Sanders a mandare le squadre all’intervallo sul 38-36. ...

OA_Sport : Basket: spettacolo a volontà in una prima giornata da ricordare - FuianoFederico : Non so se sia un record, ma è saltata la prima panchina in Serie A di basket (alla 1a giornata): Jasmin Repesa si è… - sportface2016 : #Basket, #SerieA1, un'ottima #Treviso sbanca #Tortona per 92-77. Incredibile prestazione di Tomas #Dimsa per gli os… - wordsandmore1 : ? Lorenzo Serventi, il tecnico emiliano del Fila San Martino di Lupari è stato insignito del premio come miglior al… - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 80-81 Serie A basket in DIRETTA: vince Reggio Emilia al termine di una partita… -