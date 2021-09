Barcellona vs Levante: pronostico e probabili formazioni (Di domenica 26 settembre 2021) Un Barcellona ferito cercherà di tornare a vincere nella Liga quando continuerà la sua campagna 2021-22 in casa contro il Levante oggi pomeriggio. I giganti catalani sono attualmente al settimo posto in classifica, a sette punti dalla capolista Real Madrid, mentre il Levante occupa il 16° posto, dopo aver raccolto solo quattro punti nelle prime sei partite. Il calcio di inizio di Barcellona vs Levante è previsto per oggi, domenica 26 settembre alle 16:15. Prepartita Barcellona vs Levante: a che punto sono le due squadre? Barcellona Il Barcellona è ancora imbattuto nella Liga in questa stagione, ma ha vinto solo due delle sue cinque partite, e un totale di nove punti li ha lasciati al settimo posto in classifica, già sette ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) Unferito cercherà di tornare a vincere nella Liga quando continuerà la sua campagna 2021-22 in casa contro iloggi pomeriggio. I giganti catalani sono attualmente al settimo posto in classifica, a sette punti dalla capolista Real Madrid, mentre iloccupa il 16° posto, dopo aver raccolto solo quattro punti nelle prime sei partite. Il calcio di inizio divsè previsto per oggi, domenica 26 settembre alle 16:15. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilè ancora imbattuto nella Liga in questa stagione, ma ha vinto solo due delle sue cinque partite, e un totale di nove punti li ha lasciati al settimo posto in classifica, già sette ...

