Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 settembre 2021)DEL 25 SETTEMBREORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIA A FARSI INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, INIZIAMO DALLA CERRGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA. PASSIAMO QUINDI ALLE ALTRE NOTIZIE, NELLA CAPITALE DOMANI TRA LE 8 E LE 13 SI SVOLGERÀ IL 68 RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI; PREVISTE UNA CERIMONIA ALL’ALTARE DELLA PATRIA E UNA SFILATA CHE ATRAVERSERÀ TRA LE ALTRE VIA DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA E IL PRIMO TRATTO DI VIA DEL TEATRO MARCELLO. ATTIVE MODIFICHE ALLAIN TUTTA LA ZONA INTERESSATA CON CHIUSURE E DEVIAZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I ...