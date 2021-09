Via alla terza dose dei vaccini contro il Covid-19 per over 80 e Rsa: attesa per il personale sanitario (Di sabato 25 settembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha dato l’approvazione alla somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid-19 per alcune fasce della popolazione. L’inoculazione interesserà i cittadini over 80 e i residenti delle Rsa, mentre sono sospese per il momento le decisioni sul personale sanitario, tranne i soggetti più fragili. La campagna vaccinale in Italia ha interessato il 77,5% della popolazione over 12 che ha ricevuto almeno la prima dose, mentre la percentuale sale 82,9 % per la seconda. vaccini, terza dose per over 80 e ospiti delle Rsa Luce verde per la somministrazione della terza dose del vaccino ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 25 settembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha dato l’approvazionesomministrazione delladi vaccino anti-19 per alcune fasce della popolazione. L’inoculazione interesserà i cittadini80 e i residenti delle Rsa, mentre sono sospese per il momento le decisioni sul, tranne i soggetti più fragili. La campagna vaccinale in Italia ha interessato il 77,5% della popolazione12 che ha ricevuto almeno la prima, mentre la percentuale sale 82,9 % per la seconda.per80 e ospiti delle Rsa Luce verde per la somministrazione delladel vaccino ...

Advertising

petergomezblog : Salario minimo, lo studio del dipartimento di economia di Harvard sulla Germania: “Non aumenta i disoccupati e si a… - poliziadistato : Palermo #pernondimenticare il giudice #CesareTerranova e il maresciallo di pubblica sicurezza #LeninMancuso deposta… - Agenzia_Ansa : Via libera del Cts alla terza dose di vaccino per gli over 80, per gli ospiti delle Rsa e per i sanitari più espost… - _danf__ : RT @BEY7H_: Dalla diretta di questa ragazza si capisce che n'altro po alla fazenda ce poi entra pure senza sfondà porte o chiamà polizia ,… - paolosarti69 : Milano, tensione alla manifestazione dei No Green Pass: tafferugli con p... -