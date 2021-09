Varedo | maxi incendio di rifiuti nell’ex Snia | decine di vigili del fuoco sul posto | VIDEO | FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Varedo maxi

Monza Today

...per manifestare simbolicamente la propria adesione hanno anche apposto la firma su un... In approvazione in altri 6 Comuni: Ornago,, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Caponago, Busnago. ...Disponibili 199 posti- Parco di Villa Bagatti Valsecchi . Presente anche un'area bimbi per ...dell'articolo non è stato ancora deciso dal Comune di Monza se verrà posizionato o meno un...