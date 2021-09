Uomini e Donne gossip, l’appello di Sossio Aruta per tornare al Gf Vip: Signorini lo ignora (Di sabato 25 settembre 2021) Sossio Aruta non si arrende e cerca di essere al centro dell’attenzione in tutti i modi. Dopo esser stato al centro dei gossip per la presunta rottura con Ursula Bennardo, ora cerca di ritornare al Grande Fratello Vip. Aruta è già stato all’interno della casa più spiata d’Italia, ma non contento del successo riscosso, fa un appello a Signorini per tornare nel reality. GF Vip, Valentina su Tommaso: “Mi hai minacciata e chiamata prostituta” Valentina Nulla Augusti è entrata nella Casa facendo accuse pesantissime all'ex fidanzato, che non è stato in grado di ribattere Sossio Aruta tenta la ribalta: aspira al ritorno su Canale 5 L’ex ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 settembre 2021)non si arrende e cerca di essere al centro dell’attenzione in tutti i modi. Dopo esser stato al centro deiper la presunta rottura con Ursula Bennardo, ora cerca di rial Grande Fratello Vip.è già stato all’interno della casa più spiata d’Italia, ma non contento del successo riscosso, fa un appello apernel reality. GF Vip, Valentina su Tommaso: “Mi hai minacciata e chiamata prostituta” Valentina Nulla Augusti è entrata nella Casa facendo accuse pesantissime all'ex fidanzato, che non è stato in grado di ribatteretenta la ribalta: aspira al ritorno su Canale 5 L’ex ...

