Trofeo Città di San Salvatore: Accademia ko con Isernia, oggi il derby con la Volare (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti San Salvatore Telesino (Bn) – Nella prima semifinale del 1° Trofeo Città di San Salvatore Telesino – Memorial Michele Cutillo le giallorosse dell’Accademia Volley sono state superate dalla Effesport Isernia con il punteggio di 3-1 (25-21, 23-25, 17-25, 15-25). Contro una formazione di B1, le beneventane non sfigurano affatto, soprattutto nei primi due set, davvero di ottimo livello e che l’Accademia avrebbe meritato di portare entrambi a casa. Partenza veemente del sestetto giallorosso che scende in campo attento e voglioso di dimostrare i frutti del lavoro svolto in questo primo mese di allenamento. Subito in evidenza i nuovi arrivi Valentina e Lorenza Russo, ma tutta la squadra gira alla perfezione, esattamente come l’avevamo lasciata ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti SanTelesino (Bn) – Nella prima semifinale del 1°di SanTelesino – Memorial Michele Cutillo le giallorosse dell’Volley sono state superate dalla Effesportcon il punteggio di 3-1 (25-21, 23-25, 17-25, 15-25). Contro una formazione di B1, le beneventane non sfigurano affatto, soprattutto nei primi due set, davvero di ottimo livello e che l’avrebbe meritato di portare entrambi a casa. Partenza veemente del sestetto giallorosso che scende in campo attento e voglioso di dimostrare i frutti del lavoro svolto in questo primo mese di allenamento. Subito in evidenza i nuovi arrivi Valentina e Lorenza Russo, ma tutta la squadra gira alla perfezione, esattamente come l’avevamo lasciata ...

