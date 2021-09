Strage di Latina | il padre che uccise le figlie non doveva avere la pistola | indagati due medici

(Di sabato 25 settembre 2021)di, ilchelenonla. Si è celebrata ieri davanti al gip la prima udienza a carico dei dueche visitarono Luigi Capasso e rilasciarono il certificato di idoneità per detenere l’arma. Il carabiniere che il 28 febbraio del 2018 ha ferito sua moglie ed ucciso le loro dueper poi suicidarisi nonla. Dueche hanno visitato Luigi Capasso sonoper omicidio colposo. Il carabiniere che il 28 febbraio del 2018 ha sparato ferendo la moglie e ha ucciso le loro duedi sette e tredici anni, non era nelle condizioni di ...

Advertising

lacittanews : Si è celebrata ieri davanti al gip la prima udienza a carico dei due medici che visitarono Luigi Capasso e rilascia… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Latina

Fanpage.it

Unanon si scopre, in Italia: si assegna. Bologna? Ha da essere fascista, e sennò a chi la ...chierici di piazza di Spagna a proposito della concordia sul magnare equivocando sulla parola...... Piano Solo, Piazza Fontana, Golpe Borghese,di via Fani, rapimento di Moro. Una buona parte ... Bush" (2010); " Americae Stati Uniti. Dalla dottrina Monroe ai rapporti tra G. W. Bush e ...Due medici che hanno visitato Luigi Capasso sono indagati per omicidio colposo. Il carabiniere che il 28 febbraio del 2018 ...Si è celebrata ieri davanti al gip la prima udienza a carico dei due medici che visitarono Luigi Capasso e rilasciarono il certificato di idoneità ...