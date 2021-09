Spalletti insiste: «Le qualità individuali non bastano, dobbiamo giocare come squadra» (Di sabato 25 settembre 2021) Nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro il Cagliari Luciano Spalletti coglie l’occasione per sottolineare ancora una volta la sua idea di squadra come gruppo compatto «Lo conosco bene, abitiamo ad un chilometro di distanza, c’è un ponte che ci divide. Ci conosciamo bene, abbiamo confidenza. Mi aspetto un Cagliari organizzato perché lui sa organizzare le squadre. Domenica non ha fatto una grande partita, ma contro la Lazio hanno dimostrato di sapere già cosa chiede e vuole Mazzarri. Ci vorrà sicuramente il massimo della nostra qualità messe in un contesto di squadra, perché andando sulle qualità individuali non ce la possiamo fare con una squadra organizzata, per cui abbiamo bisogno delle qualità in una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro il Cagliari Lucianocoglie l’occasione per sottolineare ancora una volta la sua idea digruppo compatto «Lo conosco bene, abitiamo ad un chilometro di distanza, c’è un ponte che ci divide. Ci conosciamo bene, abbiamo confidenza. Mi aspetto un Cagliari organizzato perché lui sa organizzare le squadre. Domenica non ha fatto una grande partita, ma contro la Lazio hanno dimostrato di sapere già cosa chiede e vuole Mazzarri. Ci vorrà sicuramente il massimo della nostramesse in un contesto di, perché andando sullenon ce la possiamo fare con unaorganizzata, per cui abbiamo bisogno dellein una ...

