Serie B | Reggina e Frosinone si bloccano a vicenda | è 0 - 0

Advertising

tempostretto : Un nuovo articolo: (Serie B, secondo pareggio di fila per la Reggina) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime… - ParmaLiveTweet : Serie B, al Granillo pari a reti bianche tra Reggina e Frosinone. Ora Cosenza-Crotone - sportli26181512 : Reggina-Frosinone 0-0: Nel match valido per la sesta giornata della Serie B, Reggina e Frosinone pareggiano 0-0. Ga… - TUTTOB1 : Serie B, Reggina-Frosinone 0-0: vince l'equilibrio al 'Granillo' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie B, Reggina-Frosinone 0-0: 63 minuti per Zerbin: Serie B, Reggina-… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Reggina

REGGIO CALABRIA - Finisce senza reti il primo posticipo della 6ª giornata diB.- Frosinone non ha deluso le attese nonostante sia finita 0 - 0: secondo pareggio consecutivo per entrambe, appaiate a quota 10 in ...- Frosinone 0 - 0 ? Mancano i gol, non le occasioni. Primo tempo equilibrato e senza particolari brividi (ma cinque cartellini gialli), le chance migliori sono nella ripresa: tra il 64' e il ...La classifica di Serie B non cambia molto per le due squadre dopo la partita, un punto che smuove poco e non accontenta nessuno ...Finisce 0-0 la sfida fra Reggina e Frosinone al termine di una partita non bellissima, ma molto combattuta fisicamente. Dopo un primo tempo di grande ...