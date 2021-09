Advertising

OfficialSSLazio : #Sarri ?? “Gli esterni di attacco spesso chiedono la palla sui piedi e questo li porta ad essere raddoppiati, devono… - OfficialSSLazio : #Sarri ?? “In questo momento i calciatori sono più propensi al pensare a ciò che devono fare piuttosto che essere at… - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ??? 'In questo momento i calciatori sono più propensi al pensare a ciò che devono fare piuttosto che...' ??? Le parole del… - sportli26181512 : Sarri: 'Questo derby mi intriga. Siamo vivi, sento troppa negatività...': Sarri: 'Questo derby mi intriga. Siamo vi… - Davide_m9 : L’Inter si gioca lo scudetto con le altre, gli unici allenatori ad essere esperti in questo sono Allegri e Mourinho… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Questo

In un orario insolito come le 20, anche Maurizioè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Roma di domani sera. L'... La Roma è una squadra forte,ci porta ancora ...La Roma è una squadra forte,ci porta ancora di più sulla partita con la testa'. la carica alla squadra ? 'La Lazio - continua- è stata 5 cinque volte sotto nel risultato e ha fatto ...Ci siamo. Ecco il primo derby di Maurizio Sarri. Nessuno sbandamento, nessuna preoccupazione. Non è una partita come tutte le altre, ma si prepara come tutte le altre, magari ...Le parole di Maurizio Sarri In conferenza stampa a Formello ha parlato Sarri alla vigilia del match contro la Roma. Ecco le sue parole Derby troppo presto, per una squadra in costruzione? Come lo vive ...