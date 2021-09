Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Aumento significativo delle prime dosi di vaccino' anti Covid #ANSA - Italpress : Sanità, Speranza “Aprire nuova stagione di investimenti” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Sanità, Speranza “Aprire nuova stagione di investimenti” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Sanità, Speranza “Aprire nuova stagione di investimenti” - - 7matteom : RT @Agenzia_Ansa: Speranza: 'Aumento significativo delle prime dosi di vaccino' anti Covid #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Speranza

Per tutti quei cittadini che si affidano allaPubblica con ladi essere presi in cura dall'inizio alla fine e non solo a metà. In alternativa si riconoscano i tanti e competenti studi ...Dobbiamo continuare a fare crescere le risorse che lo Stato impegna nellapubblica". "Ai ...ha spiegato che "i 4 miliardi della assistenza domiciliare in gran parte andranno sul ...