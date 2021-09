Probabili formazioni Sassuolo-Salernitana, sesta giornata Serie A 2021/2022 (Di sabato 25 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Sassuolo-Salernitana, match valido per la sesta giornata di Serie A 2021/2022. Una sconfitta, la terza di fila, per i neroverdi che devono tornare alla vittoria contro i fanalino di coda campano che però ha ottenuto un punto nell’infrasettimanale e prova a dare continuità. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 26 settembre, chi la spunterà? Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI Sassuolo – Tornano i titolari in attacco, ma è ballottaggio estremamente serrato tra Scamacca e Raspadori col primo che potrebbe spuntarla. QUI Salernitana – Ribery trequartista davanti ai due attaccanti: un posto è di Gondo scatenato, poi ballottaggio serrato tra Djuric e Simy, ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Ledi, match valido per ladi. Una sconfitta, la terza di fila, per i neroverdi che devono tornare alla vittoria contro i fanalino di coda campano che però ha ottenuto un punto nell’infrasettimanale e prova a dare continuità. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 26 settembre, chi la spunterà? Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Tornano i titolari in attacco, ma è ballottaggio estremamente serrato tra Scamacca e Raspadori col primo che potrebbe spuntarla. QUI– Ribery trequartista davanti ai due attaccanti: un posto è di Gondo scatenato, poi ballottaggio serrato tra Djuric e Simy, ...

