Open Arms: Salvini a processo a Palermo, la procura convoca come testimone Richard Gere (Di sabato 25 settembre 2021) Tra i testimoni hanno convocato Richard Gere che io pensavo fosse un attore. Ho dovuto rileggerlo due volte perche' non riuscivo a crederci, ha affermato Salvini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 settembre 2021) Tra i testimoni hannotoche io pensavo fosse un attore. Ho dovuto rileggerlo due volte perche' non riuscivo a crederci, ha affermatoL'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Open Arms: Salvini a processo a Palermo, la procura convoca come testimone Richard Gere - ilSicilia : #Politica #Lega Open Arms, Salvini: “Vado a processo perché ho fatto il mio lavoro” - nuccia20 : RT @JimmyMcGill70: Ma non era fissata per il 15 settembre la udienza a Palermo del processo a salvini per la Open Arms? Anche il processo p… - JimmyMcGill70 : Ma non era fissata per il 15 settembre la udienza a Palermo del processo a salvini per la Open Arms? Anche il proce… - Lapalmauz : Ormai credo che la tipa della posta mi conosca meglio di mia madre, infatti ci vado vestito in maniera indecente, q… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms Il sacerdote che si imbarca per riscattare i migranti Abbiamo intervistato don Luigi Usubelli, sacerdote italiano arrivato da poco dalla sua prima missione sull' Astral , un'imbarcazione della ONG Open Arms . L' Astral solca il Mediterraneo alla ricerca di imbarcazioni di migranti in pericolo, con l'intenzione di salvarli da possibili naufragi e di avvisare i soccorritori per portarli in un ...

"I profughi in mare ci chiedevano aiuto e ringraziavano cantando canzoni italiane" Negli scorsi giorni a bordo del veliero Astral, appartenente all'ong Open Arms, c'era anche don Luigi Usubelli . Nato a Selvino, è stato curato a Boccaleone e in provincia di La Spezia, prima di ...

Caso Open Arms, processo al via: la mossa di Salvini ilGiornale.it Open Arms: Salvini a processo a Palermo, la procura convoca come testimone Richard Gere Tra i testimoni hanno convocato Richard Gere che io pensavo fosse un attore. Ho dovuto rileggerlo due volte perche' non riuscivo a crederci, ha affermato Salvini open, arms, processo ...

Open Arms, Salvini: “Vado a processo perché ho fatto il mio lavoro” ado a processo a Palermo il 23 ottobre perche' ho fatto il mio lavoro. Tra i testimoni per dire che sono pericoloso razzista e sequestratore hanno convocato Richard Gere che io pensavo fosse un attore ...

Abbiamo intervistato don Luigi Usubelli, sacerdote italiano arrivato da poco dalla sua prima missione sull' Astral , un'imbarcazione della ONG. L' Astral solca il Mediterraneo alla ricerca di imbarcazioni di migranti in pericolo, con l'intenzione di salvarli da possibili naufragi e di avvisare i soccorritori per portarli in un ...Negli scorsi giorni a bordo del veliero Astral, appartenente all'ong, c'era anche don Luigi Usubelli . Nato a Selvino, è stato curato a Boccaleone e in provincia di La Spezia, prima di ...Tra i testimoni hanno convocato Richard Gere che io pensavo fosse un attore. Ho dovuto rileggerlo due volte perche' non riuscivo a crederci, ha affermato Salvini open, arms, processo ...ado a processo a Palermo il 23 ottobre perche' ho fatto il mio lavoro. Tra i testimoni per dire che sono pericoloso razzista e sequestratore hanno convocato Richard Gere che io pensavo fosse un attore ...