No pass, manifestazioni in molte città d'Italia. Migliaia a Roma: 10 identificati. Folla per le strade di Trieste e Torino. Disordini a Milano (Di sabato 25 settembre 2021) È stato un nuovo sabato di manifestazioni no-green pass in tutta Italia con Migliaia di persone che sono tornate a scendere in piazza per protestare contro le disposizioni imposte dal governo e sulle ulteriori restrizioni in vigore dal 15 ottobre. Da Trieste a Milano, fino a Roma, in Migliaia sono tornati ad opporsi al pass vaccinale per l'accesso ai locali e lo svolgimento di diverse attività, con striscioni e cori che paragonano le disposizioni a quelle dei regimi fascisti e nazisti. Il capoluogo friulano è stato uno degli appuntamenti più afFollati, con il centro bloccato e accuse di "fascismo mascherato" da misure sanitarie. Folla anche in piazza San Giovanni a Roma, dove il sit-in che ha attirato ...

petergomezblog : No pass, manifestazioni in molte città d’Italia. Molte migliaia di persone in piazza San Giovanni a Roma e per le s… - RaiNews : #NoGreenPass, appuntamenti anche a Milano e Napoli - borghi_claudio : Purtroppo, nonostante il mio amico @f_philippot organizzi ormai da mesi manifestazioni oceaniche ogni sabato pare n… - marchesaangeli : RT @stopcensura2020: No Green Pass, imponenti manifestazioni in tutta Italia: corteo sfonda cordone a Milano - marchesaangeli : RT @AlfioKrancic: Questo Sabato c'è stato un terremoto. Migliaia di persone in piazza contro il Green Pass. Perfino il TG3 è stato costrett… -