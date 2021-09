Motociclismo, incidente a Jerez: morto Dean Berta Vinales, il pilota spagnolo aveva 15 anni (Di sabato 25 settembre 2021) Nuova tragedia su un pista di moto. Dean Berta Vinales, pilota spagnolo di 15 anni, è morto sul circuito di Jerez a causa di un incidente durante la gara della categoria Supersport 300. Il... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 25 settembre 2021) Nuova tragedia su un pista di moto.di 15, èsul circuito dia causa di undurante la gara della categoria Supersport 300. Il...

