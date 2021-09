Milano Fashion Week | la moda che ci connette al mondo

Leggi su vanityfair

(Di sabato 25 settembre 2021) Sta per volgere al termine questa Milano Fashion Week, forse un poco concentrata nei tempi (sono state quattro le giornate di sfilate in presenza, a cui si aggiunge una domenica pressoché interamente digital), ma ricca di sentimenti positivi e di prudentemente tiepidi entusiasmi da parte di stampa e addetti ai lavori. Tutto è filato liscio, nessun incidente, la pandemia è rimasta fuori, senza invito. Sulle passerelle l’hanno fatta da padrone, davvero ovunque, colore e sensualità. Buon segno, insomma, vuol dire che in molti hanno scelto di restare ottimisti. Lo show più interessante, complesso, articolato e spettacolare della quarta giornata di Milano Moda Donna è stato quello messo in scena, o meglio in onda, da Moncler Genius. In diretta dagli studi televisivi milanesi ecco Alicia Keys in carne e ossa presentare Mondogenius, in collegamento contemporaneo con 5 città nel mondo (come per Prada, venerdì, portante è l’asse Milano-Shanghai, dove a fare gli onori di casa c’era Victoria Song: come a dire, se l’Oriente non viene a Milano, è Milano a spingersi fino all’estremo Oriente), per svelare 11 collezioni diverse, nate da altrettante collaborazioni con brand o stilisti, che hanno dato sfogo a 11 visioni creative differenti, in diretta su più di 30 piattaforme, tra social media, e-tailer, siti web e canali media. Interconnessione allo stato più puro ed elevato, eterogeneità di interpretazioni dei canoni del brand, guest star – da Solange Knowles a Luca Guadagnino – ognuna impegnata nella sua specifica arte, per un modo sostanzialmente nuovo sia di pensare delle collezioni di moda, che di darle in pasto a un pubblico più onnivoro che mai. Cioè, con quella che viene definita «un’esperienza». Remo Ruffini e Alicia Keys.