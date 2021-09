Mafioso suicida in carcere a 43 anni: il quartiere lo ricorda con foto, fiori e striscioni (Di sabato 25 settembre 2021) Alessandro Lanza , 43 anni , ritenuto dagli inquirenti ai vertici del clan Mafioso Sinesi - Francavilla , si è ucciso in carcere il 17 settembre scorso, mentre scontava la pena residua di due anni per ... Leggi su leggo (Di sabato 25 settembre 2021) Alessandro Lanza , 43, ritenuto dagli inquirenti ai vertici del clanSinesi - Francavilla , si è ucciso inil 17 settembre scorso, mentre scontava la pena residua di dueper ...

