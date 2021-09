LIVE Joshua-Usyk, Mondiale pesi massimi in DIRETTA: inizia l’incontro a Londra! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda Joshua-Usyk LIVE su DAZN. Attiva ora 23.10 L’atmosfera è più suggestiva che mai. 23.09 Joshua fa il suo ingresso sul ring accompagnato dalla colonna sonora del film “Rocky IV”. Avete presente quando Rocky Balboa si allena in Russia? Quella… 23.08 Joshua sale su un palco, fuochi d’artificio attorno a lui, la sigla AJ illuminata. Un vero e proprio tripudio, un’entrata da film. Sulle note del film di Rocky. Indossa un accappatoio bianco. Usyk lo aspetta sul ring. 23.07 Anthony Joshua è stato Campione Olimpico a Londra 2012 tra i pesi supermassimi, sconfisse il nostro Roberto Cammarelle con verdetto molto discusso. Oggi ci sono 62.000 persone sugli spalti ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuardasu DAZN. Attiva ora 23.10 L’atmosfera è più suggestiva che mai. 23.09fa il suo ingresso sul ring accompagnato dalla colonna sonora del film “Rocky IV”. Avete presente quando Rocky Balboa si allena in Russia? Quella… 23.08sale su un palco, fuochi d’artificio attorno a lui, la sigla AJ illuminata. Un vero e proprio tripudio, un’entrata da film. Sulle note del film di Rocky. Indossa un accappatoio bianco.lo aspetta sul ring. 23.07 Anthonyè stato Campione Olimpico a Londra 2012 tra isuper, sconfisse il nostro Roberto Cammarelle con verdetto molto discusso. Oggi ci sono 62.000 persone sugli spalti ...

Advertising

boxingfite : Anthony Joshua vs Usyk Live HD Stream Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk Live Mobile/Console 1… - huluespnplus : Anthony Joshua vs Usyk Live HD Stream Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk Live Mobile/Console 1… - boxingfite : Anthony Joshua vs Usyk Live HD Stream Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk Live Mobile/Console 1… - severifabrizio1 : RT @DAZN_IT: Atmosfera elettrica a Londra ?? 'Sweet Caroline' preannuncia l'arrivo del campione in carica: Joshua ?? Usyk LIVE su #DAZN #DA… - LucaCorradini : RT @DAZN_IT: Atmosfera elettrica a Londra ?? 'Sweet Caroline' preannuncia l'arrivo del campione in carica: Joshua ?? Usyk LIVE su #DAZN #DA… -