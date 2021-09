LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2021 in DIRETTA: parte la gara! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 Problema meccanico per la spagnola Gonzalez. 12.23 Iniziato il tratto di trasferimento, sta per partire la corsa. 12.15 La gara sta per partire, prima un breve tratto di trasferimento e alle 12.25 il via ufficiale. 12.12 L’Italia intera si affida ad Elisa Longo Borghini per ottenere un grande risultato: l’azzurra ha dimostrato anche alle Olimpiadi che nei grandi appuntamenti raramente sbaglia: speriamo che questa tendenza si confermi ulteriormente anche in questa occasione. Da monitorare anche Marta Bastianelli che potrà aiutare la verbanese. 12.08 Tutti contro la squadra olandese che può schierare frecce come la campionessa iridata in carica Anna Van der Breggen, la quale si dovrebbe sacrificare per le compagne Chantal van den Broek Blaak, Annemiek van Vleuten, la “Cannibale” Marianne Vos, Lucinda Brand ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24 Problema meccanico per la spagnola Gonzalez. 12.23 Iniziato il tratto di trasferimento, sta per partire la corsa. 12.15 La gara sta per partire, prima un breve tratto di trasferimento e alle 12.25 il via ufficiale. 12.12 L’Italia intera si affida ad Elisa Longo Borghini per ottenere un grande risultato: l’azzurra ha dimostrato anche alle Olimpiadi che nei grandi appuntamenti raramente sbaglia: speriamo che questa tendenza si confermi ulteriormente anche in questa occasione. Da monitorare anche Marta Bastianelli che potrà aiutare la verbanese. 12.08 Tutti contro la squadra olandese che può schierare frecce come la campionessa iridata in carica Anna Van der Breggen, la quale si dovrebbe sacrificare per le compagne Chantal van den Broek Blaak, Annemiek van Vleuten, la “Cannibale” Marianne Vos, Lucinda Brand ...

