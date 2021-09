LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2021 in DIRETTA: la corsa si incendia fra i muri fiamminghi! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 Coryn Rivera chiude il buco da dietro e il plotone torna ad essere nuovamente compatto. 15.10 Si è creata una spaccatura in gruppo e le azzurre sono state molto brave a rimanere davanti. 15.09 VAN VLEUTEN ACCELERA!! LA REAZIONE DI LONGO BORGHINI! La verbanese rimane appiccicata all’olandese. Le azzurre stanno correndo alla grande. 15.08 RALLENTAMENTO IN GRUPPO! Strettoia sul muro in pavé, pendenza esigente e tante rimangono indietro. 15.07 Su questo muro prende le redini in mano la Gran Bretagna che prova a fare selezione. 15.05 60 chilometri alla conclusione: Germania, Belgio e Olanda sono nelle prime posizioni del plotone. 15.03 In diverse cominciano a perdere contatto in coda al gruppo: gli strappi fiamminghi cominciano a farsi sentire. 15.01 Il terzo muro del circuito delle Fiandre sarà il S-bocht ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 Coryn Rivera chiude il buco da dietro e il plotone torna ad essere nuovamente compatto. 15.10 Si è creata una spaccatura in gruppo e le azzurre sono state molto brave a rimanere davanti. 15.09 VAN VLEUTEN ACCELERA!! LA REAZIONE DI LONGO BORGHINI! La verbanese rimane appiccicata all’olandese. Le azzurre stanno correndo alla grande. 15.08 RALLENTAMENTO IN GRUPPO! Strettoia sul muro in pavé, pendenza esigente e tante rimangono indietro. 15.07 Su questo muro prende le redini in mano la Gran Bretagna che prova a fare selezione. 15.05 60 chilometri alla conclusione: Germania, Belgio e Olanda sono nelle prime posizioni del plotone. 15.03 In diverse cominciano a perdere contatto in coda al gruppo: gli strappi fiamminghi cominciano a farsi sentire. 15.01 Il terzo muro del circuito delle Fiandre sarà il S-bocht ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2021 in DIRETTA: immobilismo in attesa dell’Olanda - #Ciclismo #femminile… - infoitsport : DIRETTA prova in linea donne Elite, Mondiali ciclismo 2021: aggiornamenti e RISULTATO LIVE - infoitsport : DIRETTA prova in linea donne junior, Mondiali ciclismo 2021: aggiornamenti e RISULTATO LIVE - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2021 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini e Marta Bastianelli sfidano la corazzata ola… - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2021 in DIRETTA: parte la gara! - #Ciclismo #femminile #Mondiali -