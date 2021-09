Katia Ricciarelli | arriva la giusta critica di Tommaso Zorzi

Leggi su biccy

(Di sabato 25 settembre 2021)è certamente uno dei personaggi di spicco di questa edizione del Grande Fratello Vip. Non soltanto il suo carattere spigoloso, ma anche le uscite da drama queen hanno già scosso la casa di Cinecittà. La soprano ha fatto una pesante scenata notturna quando ha accusato i coinquilini di averla esclusa dal gioco Lupus in Fabula. Ma a scatenare la furia della cantante è stata una trovata del GF per creare delle dinamiche. Gli autori del reality hanno messo a disposizione dei vipponi 24 aggettivi (12 positivi e altrettanti negativi), ogni gieffino ha dovuto assegnare ai compagni una qualità e un difetto. Qualcuno ha osato attribuire al’aggettivo di ‘ottusa’. Apriti cielo, spalancati terra, perché l’ex moglie di Pippo Baudo ha scatenato il putiferio. La rabbia Di...