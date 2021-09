Intervista esclusiva a Natuzza Evolo: vi dico com’è la Madonna – VIDEO (Di sabato 25 settembre 2021) In tantissimi hanno chiesto a Natuzza, che cosa significasse per lei vedere la Santissima Vergine. La donna racconta, nella sua semplicità e con grande fede, la sua esperienza soprannaturale. È in assoluto una delle più importanti e conosciute mistiche del ‘900, le cui esperienze straordinarie, hanno suscitato interesse e clamore, da fedeli e non. Le apparizioni di Natuzza L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 25 settembre 2021) In tantissimi hanno chiesto a, che cosa significasse per lei vedere la Santissima Vergine. La donna racconta, nella sua semplicità e con grande fede, la sua esperienza soprannaturale. È in assoluto una delle più importanti e conosciute mistiche del ‘900, le cui esperienze straordinarie, hanno suscitato interesse e clamore, da fedeli e non. Le apparizioni diL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Intervista esclusiva a Natuzza Evolo: vi dico com’è la Madonna – VIDEO In tantissimi hanno chiesto a Natuzza, che cosa significasse per lei vedere la Santissima Vergine. La donna racconta, nella sua semplicità e con grande fede, la sua esperienza soprannaturale.

