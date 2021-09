Inter, opzione per il rinnovo del contratto di Brozovic (Di sabato 25 settembre 2021) Importanti aggiornamenti sul contratto di Marcelo Brozovic Tra i giocatori che hanno il contratto a scadenza il prossimo 30 giugno ci sono anche Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Se sul primo l’Inter non sembra al momento intenzionata a trovare un nuovo accordo, discorso diverso va fatto per il centrocampista su cui il club nerazzurro sembra voler puntare per molto. Una novità importante su questo fronte arriva da Gianluca Di Marzio che, rispondendo ad un tifoso nerazzurro su Twitter, svela come nel contratto del numero 77 nerazzurro è inserita un’opzione per il rinnovo sulla scia di quanto fatto con D’Ambrosio e di quanto fanno i club di Premier League con i propri giocatori. Che io sappia…l’Inter dovrebbe avere anche ... Leggi su intermagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Importanti aggiornamenti suldi MarceloTra i giocatori che hanno ila scadenza il prossimo 30 giugno ci sono anche Ivan Perisic e Marcelo. Se sul primo l’non sembra al momento intenzionata a trovare un nuovo accordo, discorso diverso va fatto per il centrocampista su cui il club nerazzurro sembra voler puntare per molto. Una novità importante su questo fronte arriva da Gianluca Di Marzio che, rispondendo ad un tifoso nerazzurro su Twitter, svela come neldel numero 77 nerazzurro è inserita un’per ilsulla scia di quanto fatto con D’Ambrosio e di quanto fanno i club di Premier League con i propri giocatori. Che io sappia…l’dovrebbe avere anche ...

