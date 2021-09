“I Giardini di Marzano”, tutto pronto per lo spettacolo ideato da Gaetano Battista (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarzano di Nola (Av) – “Una performance artistica itinerante che cattura il pubblico con i suoi colori, con i suoi suoni e lo coinvolge nel suo turbinio creativo. Un vecchio baraccone circense è in cerca di luoghi dove poter raccontare le proprie storie, le proprie avventure”. A parlare è Gaetano Battista, ideatore dello spettacolo. “Gli artisti porteranno il pubblico in un linguaggio ed in un’epoca antica attraverso i racconti e le storie tratte dai “cunti” di GiamBattista Basile e Roberto De Simone. Una parata di artisti di strada, spinti dalla musica della propria banda passeggerà per il borgo antico e poi si separerà per raccontare le proprie storie, i propri miti e di nuovo poi si riunirà per poter proseguire questa processione alla ricerca di porticati, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Nola (Av) – “Una performance artistica itinerante che cattura il pubblico con i suoi colori, con i suoi suoni e lo coinvolge nel suo turbinio creativo. Un vecchio baraccone circense è in cerca di luoghi dove poter raccontare le proprie storie, le proprie avventure”. A parlare ère dello. “Gli artisti porteranno il pubblico in un linguaggio ed in un’epoca antica attraverso i racconti e le storie tratte dai “cunti” di GiamBasile e Roberto De Simone. Una parata di artisti di strada, spinti dalla musica della propria banda passeggerà per il borgo antico e poi si separerà per raccontare le proprie storie, i propri miti e di nuovo poi si riunirà per poter proseguire questa processione alla ricerca di porticati, ...

