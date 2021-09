Grande Fratello Vip, eliminato Tommaso Eletti: “Mi odiano in troppi”. Ecco cosa è successo nella quarta puntata (Di sabato 25 settembre 2021) Sono stati 2.297.000 milioni (15,8% di share) i telespettatori che hanno seguito la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 24 settembre su Canale 5. Durante la parte iniziale si è parlato delle prime antipatie nate in Casa. Da Soleil Sorge a Katia Ricciarelli, sono diversi i caratteri spigolosi dei concorrenti che stanno creando dinamiche. Va un po’ meglio quando si passa al capitolo Amedeo Goria. Dopo la ramanzina della scorsa puntata, a causa di alcuni episodi discutibili che lo hanno visto protagonista, a consolarlo è arrivata la figlia Guenda, ex gieffina tra l’altro. E poi ancora il collegamento con Aldo Montano, uscito temporaneamente dal loft di Cinecittà per incontrare il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il Premier Draghi dopo il successo alle Olimpiadi di Tokyo. “Ciao ragazzi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Sono stati 2.297.000 milioni (15,8% di share) i telespettatori che hanno seguito ladelVip andata in onda ieri 24 settembre su Canale 5. Durante la parte iniziale si è parlato delle prime antipatie nate in Casa. Da Soleil Sorge a Katia Ricciarelli, sono diversi i caratteri spigolosi dei concorrenti che stanno creando dinamiche. Va un po’ meglio quando si passa al capitolo Amedeo Goria. Dopo la ramanzina della scorsa, a causa di alcuni episodi discutibili che lo hanno visto protagonista, a consolarlo è arrivata la figlia Guenda, ex gieffina tra l’altro. E poi ancora il collegamento con Aldo Montano, uscito temporaneamente dal loft di Cinecittà per incontrare il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il Premier Draghi dopo ilalle Olimpiadi di Tokyo. “Ciao ragazzi, ...

