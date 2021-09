Global Citizen Live 2021 | su Sky canale 109 e TV8 in diretta lo straordinario concerto

Advertising

SkyTG24 : Global Citizen Live, dal 25 settembre 24 ore di musica su Sky e TV8 - iluvbtsalways : RT @italianarmyfam_: ??SCHEDULE SETTEMBRE?? ??20/09 - SDG Moment alle 14:00 ???? ?? - FrancaBrilli : @trash_italiano Non credo. I #Måneskin sono a Parigi per il Global Citizen Live!???? - Hanny09010060 : @GlblCtzn @jimintoday__ @coldplay @bts_bighit OMG ASDFGHJKHSDF Global citizen es Army jsjsjsjjs - _forevercory_ : RT @BANGTANITA_B1CS: ??? BTS @ Global Citizen Live, 25 settembre L'esibizione dei @BTS_twt dovrebbe essere durante la prima parte, dalle 18… -

Ultime Notizie dalla rete : Global Citizen

Sky Tg24

"As a dualof the United States and Poland, it brings me great honor to support development ... The company is focused on strategic domestic andgrowth that connects the security of U. S. ...LIVE, TUTTI GLI ARTISTI E LUOGHI IN CUI SI ESIBIRANNO I live si terranno sui palchi di New York , a Central Park, con Coldplay, Billie Eilish, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Lizzo, ...Sky e TV8 trasmetteranno in diretta lo straordinario concerto Global Citizen Live, l’evento che sarà parte di un’irripetibile ...Global Citizen Live 2021: tutto sui concerti dedicati al clima e all'ambiente che si tengono il 25 settembre 2021 in cinque continenti.