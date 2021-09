Formazioni ufficiali Spezia Milan | le scelte degli allenatori

(Di sabato 25 settembre 2021) Ledimatch valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022.: in attesa(4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All: Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter: Botis, Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Carboni; Fabbian, Casadei, Grygar; Iliev, Jurgens, Abius. Juve: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Turicchia; Mulazzi, Bonetti, Omic, ...