F1, gara GP Russia Sochi 2021 domani in tv: orario, canale e streaming (Di sabato 25 settembre 2021) Si avvicina la gara che concluderà il weekend del Gran Premio di Russia 2021 di Formula 1. La sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton si rinnova sul circuito di Sochi, dove Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a confermarsi dopo una discreta gara a Monza. L'inizio della gara è previsto alle 14:00 di domenica 26 settembre. Questo nuovo appuntamento della stagione dei motori sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula Uno (canali 201 e 207), con live streaming disponibili su Sky Go e NowTV, oltre che in chiaro su TV8. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

