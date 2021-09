Eruzione La Palma | nuova colata nella notte | distrutte centinaia di case

(Di sabato 25 settembre 2021) La lava del nuovo vulcano del complesso del Cumbre Vieja, sull’isola di Lanelle Canarie, ha distrutto 190,7 ettari di terreno e 402, oltre a 15,2 chilometri di strade. Sono gli ultimi dati forniti dal satellite del programma Copernicus dell’Unione europea, con oltre 10 ettari e 30in più rispetto a ieri. Intanto da Fuerteventura arriveranno oggi a Lauomini della protezione civile, personale sanitario e volontari per prestare soccorso alla popolazione locale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Prosegue l'del Cumbre Vieja, sull'isola di La. Nella giornata di venerdì, l'Istituto di Vulcanologia ha spiegato che si sono aperti nuovi punti eruttivi sul fianco del cono attivo. Oltre 300 nuove ...Gli ultimi sfollati sono stati quelli di ieri seraì sull'isola di La, dai quartieri di Tajuya ... Con loro, il numero totale di residenti evacuati sull'isola durante l'episodio dell'...L'attivita' vulcanica del Cumbre Vieja, a La Palma, non si arresta e dopo nuove esplosioni e colate laviche, le autorita' hanno deciso di ...Una casetta rimasta isolata, ma intatta, in mezzo a una delle distruttive colate di lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja: è una delle immagini più virali della catastrofe naturale in corso a La Palma ...