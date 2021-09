EMRE DEMIR, MISTER 400 MILIONI (Di sabato 25 settembre 2021) Trequartista, ala o centrocampista centrale: un vero e proprio jolly. Ma soprattutto talentuoso. Ecco il profilo di EMRE DEMIR, 17 anni, che già è entrato nel calcio dei grandi. Il giocatore è stato acquistato dal Barcellona, a partire dalla prossima stagione, dalla squadra turca del Kayserispor per poco più di 2 MILIONI di euro, il ragazzo ha firmato fino al 2027 con una clausola da 400 MILIONI di euro. Una decisione che conferma la volontà della squadra blaugrana di puntare fortemente sulle doti del ragazzo che rimarrà nella squadra turca fino alla fine di quest’annata per poi passare al Barça B. Nato il 15 gennaio 2004 a Mersin, in Turchia, EMRE DEMIR è un centrocampista offensivo con un piede mancino molto abile, occupa la posizione di interno offensivo e può adattarsi a giocare in ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Trequartista, ala o centrocampista centrale: un vero e proprio jolly. Ma soprattutto talentuoso. Ecco il profilo di, 17 anni, che già è entrato nel calcio dei grandi. Il giocatore è stato acquistato dal Barcellona, a partire dalla prossima stagione, dalla squadra turca del Kayserispor per poco più di 2di euro, il ragazzo ha firmato fino al 2027 con una clausola da 400di euro. Una decisione che conferma la volontà della squadra blaugrana di puntare fortemente sulle doti del ragazzo che rimarrà nella squadra turca fino alla fine di quest’annata per poi passare al Barça B. Nato il 15 gennaio 2004 a Mersin, in Turchia,è un centrocampista offensivo con un piede mancino molto abile, occupa la posizione di interno offensivo e può adattarsi a giocare in ...

