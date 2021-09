Emily in Paris 2: il teaser svela la data di uscita su Netflix (Di sabato 25 settembre 2021) Netflix ha condiviso il primo teaser di Emily in Paris 2, svelando la data di uscita della seconda stagione della serie con Lily Collins. Netflix ha svelato quando arriverà Emily in Paris 2 con un teaser, condiviso durante l'evento TUDUM, in cui si svela la data di uscita: il 22 dicembre. Nel filmato Emily e le sue amiche stanno godendosi le vacanze a St Tropez, rilassandosi, facendo nuove conoscenze e, ovviamente, vivendo giornate glamour e immerse nell'atmosfera francese. La serie Emily in Paris, prodotta da Darren Star, racconta la storia di Emily, un'ambiziosa ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021)ha condiviso il primodiin2,ndo ladidella seconda stagione della serie con Lily Collins.hato quando arriveràin2 con un, condiviso durante l'evento TUDUM, in cui siladi: il 22 dicembre. Nel filmatoe le sue amiche stanno godendosi le vacanze a St Tropez, rilassandosi, facendo nuove conoscenze e, ovviamente, vivendo giornate glamour e immerse nell'atmosfera francese. La seriein, prodotta da Darren Star, racconta la storia di, un'ambiziosa ...

