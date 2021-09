D’Aversa: “Allegri è uno dei migliori allenatori europei. Domani sarà determinante l’aspetto mentale” (Di sabato 25 settembre 2021) La Sampdoria è chiamata ad affrontare un altro avversario d’alto rango nell’arco di poche ore, dopo il Napoli c’è la Juve sulla strada dei doriani. Roberto D’Aversa, intervenuto in conferenza stampa, si è soffermato sulla voglia di rivalsa dei blucerchiati. “Dopo una sconfitta, ci sono rabbia e delusione per il risultato. Sul come interpretare le partite e sul lavoro da fare però non ci sono dubbi: dobbiamo continuare così, perché questa è la strada giusta. Le sensazioni dopo il Napoli sono quelle di quando si perde una partita 4-0: ci deve essere rabbia, perché dopo una sconfitta si è buttato il lavoro di una settimana, ma non deve subentrare la delusione. Pur avendo perso abbiamo dato l’impressione di essere squadra. Ora mettiamo quella rabbia accumulata sul campo”. Poi ha proseguito: “Quello che è più importante quando c’è un giorno in meno in recupero, come nel ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) La Sampdoria è chiamata ad affrontare un altro avversario d’alto rango nell’arco di poche ore, dopo il Napoli c’è la Juve sulla strada dei doriani. Roberto, intervenuto in conferenza stampa, si è soffermato sulla voglia di rivalsa dei blucerchiati. “Dopo una sconfitta, ci sono rabbia e delusione per il risultato. Sul come interpretare le partite e sul lavoro da fare però non ci sono dubbi: dobbiamo continuare così, perché questa è la strada giusta. Le sensazioni dopo il Napoli sono quelle di quando si perde una partita 4-0: ci deve essere rabbia, perché dopo una sconfitta si è buttato il lavoro di una settimana, ma non deve subentrare la delusione. Pur avendo perso abbiamo dato l’impressione di essere squadra. Ora mettiamo quella rabbia accumulata sul campo”. Poi ha proseguito: “Quello che è più importante quando c’è un giorno in meno in recupero, come nel ...

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Sampdoria , D'Aversa: 'Rabbia dopo il #Napoli , trasformiamola in energia per la #Juve . #Allegri ? I vincenti non si discut… - cmdotcom : #Sampdoria , D'Aversa: 'Rabbia dopo il #Napoli , trasformiamola in energia per la #Juve . #Allegri ? I vincenti non… - sportli26181512 : D'Aversa: 'Pensare ad una Juve in difficoltà sarebbe un errore': Il tecnico della Sampdoria verso i bianconeri: 'C'… - junews24com : D'Aversa: «La Juve è forte, non è in difficoltà. Allegri? Non si discute» - - SampNews24 : #D’Aversa: «C’è rabbia dopo il #Napoli. #Juventus e #Allegri vincenti» – VIDEO -