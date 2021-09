Covid, oggi 3.525 casi e 50 morti: il bollettino del 25 settembre 2021 (Di sabato 25 settembre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 25 settembre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 3.525 Decessi: 50 Tamponi effettuati: 357.491 Terapie intensive: – 8 Tasso di positività: 1 % I numeri della pandemia Attualmente positivi: 3.525 casi totali: 4.657.215 Decessi: 130.653 Guariti: 4.423.988 In Italia oggi, sabato 25 settembre 2021, sono stati registrati 3.525 nuovi casi di Covid-19 e 50 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 3.797 nuovi contagi e 52 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 357.491 tamponi effettuati (ieri erano stati 277.508): il tasso di positività è all’1 per cento, in lieve ... Leggi su tpi (Di sabato 25 settembre 2021)ITALIA, ILDI25, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 3.525 Decessi: 50 Tamponi effettuati: 357.491 Terapie intensive: – 8 Tasso di positività: 1 % I numeri della pandemia Attualmente positivi: 3.525totali: 4.657.215 Decessi: 130.653 Guariti: 4.423.988 In Italia, sabato 25, sono stati registrati 3.525 nuovidi-19 e 50 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 3.797 nuovi contagi e 52. I dati sui nuovi contagi si basano su 357.491 tamponi effettuati (ieri erano stati 277.508): il tasso di positività è all’1 per cento, in lieve ...

