"Così ci prendiamo l'Inter". Cottarelli e Interspac, Fabrizio Biasin: cosa c'è dietro (Di sabato 25 settembre 2021) Son successe cose grosse ieri mattina alla Fondazione Catella, ovvero a due passi dal Bosco Verticale, zona per gente col grano, yuppies, ganassa vari e fondatori di Interspac. Che cos' è Interspac? Dai che lo sapete, l'iniziativa portata avanti da nientepopodimeno che sua Eminenza Carlo Cottarelli mirata a dare una mano alla claudicante Inter cinese. Trattasi in parole povere del primo tentativo nazionale di portare avanti il cosiddetto "azionariato popolare" che tanto bene sta facendo qua e là in giro per l'Europa (e subito salta alla mente il crucchissimo Bayern Monaco).In siffatta location illuminata, Cottarelli e "i fondatori" hanno spiegato quel che intendono fare per acchiappare l'Inter. Sì, proprio Così, perché se l'ambizione iniziale è quella di «dare una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Son successe cose grosse ieri mattina alla Fondazione Catella, ovvero a due passi dal Bosco Verticale, zona per gente col grano, yuppies, ganassa vari e fondatori dispac. Che cos' èspac? Dai che lo sapete, l'iniziativa portata avanti da nientepopodimeno che sua Eminenza Carlomirata a dare una mano alla claudicantecinese. Trattasi in parole povere del primo tentativo nazionale di portare avanti il cosiddetto "azionariato popolare" che tanto bene sta facendo qua e là in giro per l'Europa (e subito salta alla mente il crucchissimo Bayern Monaco).In siffatta location illuminata,e "i fondatori" hanno spiegato quel che intendono fare per acchiappare l'. Sì, proprio, perché se l'ambizione iniziale è quella di «dare una ...

Ultime Notizie dalla rete : Così prendiamo Elezioni amministrative, le donne hanno già perso: solo 30 candidate sindache su 162 nelle venti città capoluogo. Zero sostenute dal Pd, 2 ... Prendiamo allora chi aspira a diventare primo cittadino o prima cittadina e consideriamo, per ...è stato sostituire i capigruppo uomini in Parlamento per dare un segnale di equa rappresentanza (così ...

Eliminiamo la pericolosa cocciniglia dalle nostre piante per evitare che queste muoiano Ogni giorno dobbiamo controllare le foglie e il terreno, solo così sapremo se la nostra pianta sta ... Prendiamo un cotton fioc e lo immergiamo nell'alcol. Una volta che il cotone è bagnato lo passiamo ...

