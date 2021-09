Controlli dei Nas sul Green pass | accertate 236 violazioni e 94mila euro di sanzioni

Advertising

Ettore_Rosato : Da inizio anno sono quasi 700 i morti sul lavoro. Numeri dietro i quali ci sono persone, famiglie e amici e che te… - baccy74 : RT @LaVeritaWeb: Il decreto che istituisce il green pass scarica la responsabilità dei controlli su imprenditori e comuni cittadini. Chi ha… - eluccellini : RT @BelpietroTweet: Il decreto che istituisce il green pass scarica la responsabilità dei controlli su imprenditori e comuni cittadini. Chi… - 2009Lelle : RT @EsteriLega: UK, in avaria i lettori elettronici dei passaporti, si procede facendo i controlli a mano. Immaginate un mondo senza bancon… - CMarziane : RT @LaVeritaWeb: Il decreto che istituisce il green pass scarica la responsabilità dei controlli su imprenditori e comuni cittadini. Chi ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli dei

Immediato l'intervento della forza pubblica schierata sul posto che ha consentito di contenere l'azione e di avviare i tifosi ai previstidi sicurezza primatornelli. Nella circostanza ...Una condotta sospetta quella del giovane che ha indotto i carabinieri ad approfondire i. ... non avvedendosi tuttaviadue carabinieri, per poi raggiungere i tre ragazzini e iniziare a ...Sul confine Bulgaria-Turchia sono state segnalate violazioni alle norme di trasporti degli animali. Tempi di trasporto troppo lunghi, animali di età troppo giovane per viaggiare in sicurezza ...La trasformazione con meno violenza e più infiltrazioni nel sistema politico e imprenditoriale, i fondi europei nel mirino ...