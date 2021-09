Conte a gamba tesa contro il contestatore leghista: “Chieda dei 49 milioni…” – VIDEO (Di sabato 25 settembre 2021) Giuseppe Conte sta girando l’Italia per sostenere i candidati del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. In tutte le città, l’ex presidente del Consiglio è accolto da bagni di folla (spesso senza distanziamento e mascherine, particolare che ha suscitato più di qualche polemica, specialmente nel mondo della musica, ndr). Lo stesso è avvenuto anche a Villa Lazzaroni, a Roma, dove il M5S ha tenuto un’iniziativa a sostegno di Virginia Raggi, che corre nuovamente come candidata dei pentastellati al Campidoglio. Tuttavia, mentre Conte stava parlando proprio in favore della sindaca e provava a ricordare anche l’impegno del governo durante la pandemia, un Contestatore ha provato ad interromperlo, probabilmente per criticarlo sul tema Green Pass. LEGGI ANCHE => Giuseppe ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 25 settembre 2021) Giuseppesta girando l’Italia per sostenere i candidati del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. In tutte le città, l’ex presidente del Consiglio è accolto da bagni di folla (spesso senza distanziamento e mascherine, particolare che ha suscitato più di qualche polemica, specialmente nel mondo della musica, ndr). Lo stesso è avvenuto anche a Villa Lazzaroni, a Roma, dove il M5S ha tenuto un’iniziativa a sostegno di Virginia Raggi, che corre nuovamente come candidata dei pentastellati al Campidoglio. Tuttavia, mentrestava parlando proprio in favore della sindaca e provava a ricordare anche l’impegno del governo durante la pandemia, unstatore ha provato ad interromperlo, probabilmente per criticarlo sul tema Green Pass. LEGGI ANCHE => Giuseppe ...

