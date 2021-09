Consulta delle donne, Furno: “Abbiamo acceso i riflettori sulla parità di genere” (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “Abbiamo acceso i riflettori sulla parità di genere ed Abbiamo colorato la città”. Queste le parole di Sara Furno, presidente della Consulta comunale delle donne, nel riassumere nella Sala Consiliare di Palazzo Mosti a consuntivo delle attività dell’organismo. La Consulta ha promosso una nuova sensibilità sui temi della parità uomo-donna impegnando tutti i cittadini su una nuova cultura che cancelli la misoginia. Insieme alla Furno, presente anche Patrizia Callaro consigliere delegata alle Pari Opportunità e il sindaco Clemente Mastella. A riprova del lavoro svolto, Furno ha ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “diedcolorato la città”. Queste le parole di Sara, presidente dellacomunale, nel riassumere nella Sala Consiliare di Palazzo Mosti a consuntivoattività dell’organismo. Laha promosso una nuova sensibilità sui temi dellauomo-donna impegnando tutti i cittadini su una nuova cultura che cancelli la misoginia. Insieme alla, presente anche Patrizia Callaro consigliere delegata alle Pari Opportunità e il sindaco Clemente Mastella. A riprova del lavoro svolto,ha ...

