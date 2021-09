"Con Orban il lato oscuro di Angela Merkel" (Di sabato 25 settembre 2021) Angela Merkel e il Ppe hanno la loro responsabilità nel successo politico del nazionalista Viktor Orban. “Per un’intera decade Orban è stato membro della forza politica dominante sulla scena europea, mentre faceva a pezzi la democrazia in Ungheria”, ci dice Ferenc Laczo, ungherese, professore di storia dell’Europa all’università di Maastricht, in questa intervista sul futuro della Germania e dell’Unione Europea dopo il voto tedesco del 26 settembre. In Italia perché ospite del Festival dell’Internazionale a Ferrara, Laczo riflette anche sul futuro di Orban, ora che non è più membro del Ppe. I sondaggi sulle elezioni del 2022 in Ungheria, danno la coalizione di partiti di sinistra “testa a testa” con Fidesz. “Sono cautamente ottimista”, dice, perchè da quando ha dovuto lasciare il Ppe, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021)e il Ppe hanno la loro responsabilità nel successo politico del nazionalista Viktor. “Per un’intera decadeè stato membro della forza politica dominante sulla scena europea, mentre faceva a pezzi la democrazia in Ungheria”, ci dice Ferenc Laczo, ungherese, professore di storia dell’Europa all’università di Maastricht, in questa intervista sul futuro della Germania e dell’Unione Europea dopo il voto tedesco del 26 settembre. In Italia perché ospite del Festival dell’Internazionale a Ferrara, Laczo riflette anche sul futuro di, ora che non è più membro del Ppe. I sondaggi sulle elezioni del 2022 in Ungheria, danno la coalizione di partiti di sinistra “testa a testa” con Fidesz. “Sono cautamente ottimista”, dice, perchè da quando ha dovuto lasciare il Ppe, ...

Advertising

AnnamaEsposito : RT @HuffPostItalia: 'Con Orban il lato oscuro di Angela Merkel' - HuffPostItalia : 'Con Orban il lato oscuro di Angela Merkel' - paoloigna1 : Interessi geopolitici ed economici come con Russia e Cina “Con Orban il lato oscuro di Angela Merkel” - CesareMaugeri : @matteosalvinimi Ma il ducetto non è da Orban a fare il pirla con Zob è la nipote del ciclope. - twittdipopolo : Le stanno provando davvero tutte per fermare Orban. In vista delle elezioni ungheresi del 2022 il Partito Socialist… -