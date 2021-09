Atletica: Jacobs inaugura stadio nella 'sua' Brescia (Di sabato 25 settembre 2021) Il campione olimpico Marcell Jacobs ha inaugurato questa mattina il nuovo impianto di Atletica leggera di Sanpolino a Brescia. È la prima volta che l'atleta torna nella sua città d'origine dopo i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 25 settembre 2021) Il campione olimpico Marcellhato questa mattina il nuovo impianto dileggera di Sanpolino a. È la prima volta che l'atleta tornasua città d'origine dopo i ...

Advertising

AngelaAngelmi : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Atletica: Jacobs inaugura stadio nella 'sua' Brescia: (ANSA) - BRESCIA, 25 SET - Il campione olimpico… - AnsaLombardia : Atletica: Jacobs inaugura stadio nella 'sua' Brescia. 'Ragazzi praticate sport e arrivare in vetta è impagabile' |… - Raindog2704 : RT @atleticaitalia: #atletica festa a Brescia con Marcell Jacobs per la pista intitolata a Gabre Gabric ???? il campione olimpico (100 e 4x… - Olympic_World_ : RT @atleticaitalia: #atletica festa a Brescia con Marcell Jacobs per la pista intitolata a Gabre Gabric ???? il campione olimpico (100 e 4x… - atleticaitalia : #atletica festa a Brescia con Marcell Jacobs per la pista intitolata a Gabre Gabric ???? il campione olimpico (100… -