Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 | ospiti | scaletta e cantanti di stasera 25 settembre 2021 dall’Arena di Verona

(Di sabato 25 settembre 2021) Questa sera in prima serata tv l’evento “’60 ’70 ’80” dall’di. Tanti gliattesi sul palco del maxi concerto presentato da Amadeus e trasmesso live su Rai 1 ed in streaming su Rai Play. Tra iche si esibiranno all’60 70 80 tanti protagonisti tra cui Orietta Berti, Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Alan Sorrenti e tanti altri. Il primo appuntamento con il concerto dall’diè fissato per oggi, sabato 25, la seconda serata è invece fissata per sabato 2 ottobre, sempre in onda su Rai Uno. Ma vediamo subito quali artisti si esibirannoe la...

Advertising

CorriereCitta : #ArenaSuzuki ’60 ’70 ’80: ospiti, scaletta e cantanti di stasera #25settembre 2021 dall' #ArenadiVerona - ItaliaRai : 'Arena Suzuki 60' 70' 80'' Ripercorriamo da Verona con @amadeuseb tre decenni iconici della #musica italiana ed int… - tw_fyvry : RT @UnDueTreBlog: Arena Suzuki 60 70 80 - Prima serata del 25/09/2021 - Con Amadeus dall'Arena di Verona su Rai 1. - TV_Italiana : #ArenaSuzuki607080: #Rai1 e la pazza voglia di tornare indietro nel tempo. In musica. Da stasera con Amadeus. - Combass : Questa sera Rai 1 ore 21! ??? . 'ARENA SUZUKI 60 70 80' . ARENA DI VERONA Conduce Amadeus. . A dopo! ???? .… -

Ultime Notizie dalla rete : Arena Suzuki

'60 '70 '80: cantanti, artisti, cast, scaletta. Amadeus non sta nella pelle: 'Sarà un'emozione' Tutto è pronto per il programma'60 '70 '80 , che promette di far vivere ai telespettatori di Rai1 ore spensierate in musica. Al timone di'60 '70 '80 c'è Amadeus che, prima del debutto, si è raccontato sulle ...Questa sera in prima serata su RAI 1 andrà in onda il primo appuntamento con "'60 '70 '80", due serate evento condotte da Amadeus dalladi Verona per rivivere tre decenni iconici della musica italiana e internazionale. IL CAST DELLA PRIMA SERATA Questi gli ...“Arena Suzuki 60-70-80”, Amadeus su Rai1 con due serate evento nella splendida Arena di Verona. In prima serata su RAI 1 andrà in onda il primo appuntamento con “ARENA SUZU ...Stasera in tv, sabato 25 settembre, su Rai 1 alle 21.30 c'è "Arena Suzuki '60 '70 '80" con Amadeus: andiamo a vedere insieme in cosa consiste questo nuovo, ambizioso programma a tema musicale guidato ...