Abilitazione Pas | più docenti specializzati sul sostegno e lotta alle classi pollaio | la Lega fissa gli obiettivi per la scuola

(Di sabato 25 settembre 2021) Il Senatore Mario Pittoni, Responsabile Dipartimento Istruzione, pone tre priorità sui cui bisogna intervenire al più presto nella: garantire insegnantiai ragazzi con disabilità, riavvio dei percorsi formativi abilitanti dei(PAS), fermi da otto anni e investimenti e norme adeguate per disporre al più presto degli spazi e degli insegnanti utili a ridurre drasticamente gli alunni per classe, così da rispettare il distanziamento anti-Covid. L'articolo .

Ma dei corsi dinon si continuano ad avere notizie. Con l'ultimo corso abilitante ...graduatorie provinciali per le supplenze hanno tutto il diritto a percorsi formativi abilitanti () ...' I- precisa Pittoni - , superando la concezione nozionistica della valutazione mediante sole ... A proposito di: la sottosegretaria all'Istruzione dice di avere " sollecitato il ...Dei corsi d'abilitazione non si hanno ancora notizie, con l’ultimo corso risalente ormai al 2014. Il sen. leghista Mario Pittoni chiede i Pas ...Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato, non vuole guerre fra poveri sul reclutamento e punta ancora una volta ad una ri ...