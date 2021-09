A quale Scholz dobbiamo credere? Piccolo prontuario per capire le sue posizioni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 settembre 2021) A? A quello che un anno fa parlava di “momento Hamilton” a proposito del Next Generation EU (Ngeu), prefigurando che l’emissione di debito comune europeo dovesse da eccezione diventare regola? O a quello che in campagna elettorale, parlando con la Welt, negava che la questione del debito comune fosse un “tema di attualità”? A quello che all’inizio dell’anno fissava alla fine del 2022 il ritorno allo Schwarze Null, la regola tedesca del bilancio in pareggio sospesa con la pandemia? O a quello che qualche settimana dopo spostava la data alla fine del 2023? Olaf, ministro delle Finanze e vicecancelliere dell’attuale governo in quota Spd, ex ministro del Lavoro nel primo gabinetto Merkel, ex sindaco di Amburgo, esponente dell’ala moderata del Partito socialdemocratico, ...