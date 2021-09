Walter Zenga dopo venti anni confessa il rimpianto per Hoara Borselli (Di venerdì 24 settembre 2021) venti anni fa Walter Zenga e Hoara Borselli erano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, poi tutto finì all’improvviso e solo adesso l’ex portiere confessa che è stata colpa sua. Zenga lo racconta aggiungendo quella nota di rimpianto, perché solo adesso ha capito il suo errore. Aveva 40 anni e non la maturità che possiede adesso. E’ alla rivista Nuovo che Walter Zenga ha confidato cosa accadde. Sette anni insieme e poi nel 2002 l’addio. Si definisce un “maschio idiota”, così era l’ex calciatore, ma cosa ha fatto alla sia bellissima ex compagna? La mise davanti a una scelta e in quel momento Hoara Borselli fece la scelta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 settembre 2021)faerano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, poi tutto finì all’improvviso e solo adesso l’ex portiereche è stata colpa sua.lo racconta aggiungendo quella nota di, perché solo adesso ha capito il suo errore. Aveva 40e non la maturità che possiede adesso. E’ alla rivista Nuovo cheha confidato cosa accadde. Setteinsieme e poi nel 2002 l’addio. Si definisce un “maschio idiota”, così era l’ex calciatore, ma cosa ha fatto alla sia bellissima ex compagna? La mise davanti a una scelta e in quel momentofece la scelta ...

