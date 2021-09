Vezzali | ' Tifosi negli stadi? Vogliamo arrivare al 100%'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vezzali Tifosi

Così Valentina, sottosegretaria allo Sport, intervenendo ad Agorà, in onda su Rai 3. "C'è ...o chi organizza i campionati facciano rispettare le regole - aggiunge - non devono vedersi i...È importante che le società facciano rispettare le regole, non possiamo vedereammassati senza mascherina in curva'. Cosi la sottosegretaria Valentinaha confermato ad 'Agorà' su Rai 3 ...(ANSA) - ROMA, 24 SET - "La situazione epidemiologica è migliorata, la vaccinazione sta procedendo molto bene pertanto, alla luce di questa situazione, durante la mia audizione al Cts, ...Condividi questo articolo:Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Capienza impianti al 100%? Affinché il governo si muova in questa direzione io auspico e mi auguro che le società sportive che organizzano eventi ...