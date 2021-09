Vaccino covid e gravidanza, circolare ministero: “Sì in secondo e terzo trimestre” (Di venerdì 24 settembre 2021) Vaccino anti-covid a mRna raccomandato in gravidanza, nel secondo e terzo trimestre. “Relativamente al primo trimestre, la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento. La vaccinazione anti Sars-CoV-2/covid-19 è altresì raccomandata per le donne che allattano, senza necessità di sospendere l’allattamento”. E’ quanto si legge in una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale Prevenzione, Giovanni Rezza. Queste raccomandazioni su vaccini anti-covid, si legge, vengono date “in considerazione dell’attuale scenario epidemiologico e delle crescenti evidenze ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021)anti-a mRna raccomandato in, nel. “Relativamente al primo, la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento. La vaccinazione anti Sars-CoV-2/-19 è altresì raccomandata per le donne che allattano, senza necessità di sospendere l’allattamento”. E’ quanto si legge in unadeldella Salute, firmata dal direttore generale Prevenzione, Giovanni Rezza. Queste raccomandazioni su vaccini anti-, si legge, vengono date “in considerazione dell’attuale scenario epidemiologico e delle crescenti evidenze ...

