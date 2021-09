Un nuovo ascensore a Palazzo Mosti, un aiuto per i disabili: Mastella attacca i suoi predecessori (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “E’ uno dei giorni più bello della mia vita amministrativa”: lo ha dichiarato Clemente Mastella questa mattina commentando l’inaugurazione dell’ascensore che consentirà un comodo accesso a Palazzo Mosti, sede del Comune, nella sovrastante via Annunziata. Accanto alle “scalette strette” e a poca distanza dalle “scalette larghe”, come dicono i beneventani purosangue, dunque è stato oggi consegnato alla cittadinanza un impianto pensato in particolare per i portatori di disabilità per i quali era davvero improbo giungere al Municipio. A sottolineare l’utilità sociale di questa nuova dotazione della città è stata la presenza per il taglio del nastro di Mariano De Luca, Presidente provinciale dell’Associazione nazionale degli invalidi civili, e di Alessandra, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “E’ uno dei giorni più bello della mia vita amministrativa”: lo ha dichiarato Clementequesta mattina commentando l’inaugurazione dell’che consentirà un comodo accesso a, sede del Comune, nella sovrastante via Annunziata. Accanto alle “scalette strette” e a poca distanza dalle “scalette larghe”, come dicono i beneventani purosangue, dunque è stato oggi consegnato alla cittadinanza un impianto pensato in particolare per i portatori dità per i quali era davvero improbo giungere al Municipio. A sottolineare l’utilità sociale di questa nuova dotazione della città è stata la presenza per il taglio del nastro di Mariano De Luca, Presidente provinciale dell’Associazione nazionale degli invalidi civili, e di Alessandra, ...

Advertising

Corriere : Il condominio dice no all’ascensore (anche con superbonus): anziano disabile bloccato in casa da 15 anni - anteprima24 : ** Un nuovo #Ascensore a Palazzo Mosti, un aiuto per i disabili: Mastella attacca i suoi predecessori **… - russ_alexx : RT @fulvioabbate: Recensione di “Tre piani”, nuovo atteso film di Nanni Moretti. Si rileva che manca l’ascensore. #trepiani #nannimoretti - ilvaglio1 : Palazzo Mosti, l'inaugurazione del nuovo ascensore #ascensore #palazzomostibenevento #benevento - NTR24 : Benevento, venerdì si inaugura il nuovo ascensore di Palazzo Mosti -