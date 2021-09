Un cantiere aperto per ammirare il capolavoro “tormentato” di Michelangelo (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo anni di restauro e tempi allungati dal Covid, la «Pietà Bandini» del genio rinascimentale godrà di uno splendore mai avuto, che il pubblico potrà finalmente ammirare Leggi su lastampa (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo anni di restauro e tempi allungati dal Covid, la «Pietà Bandini» del genio rinascimentale godrà di uno splendore mai avuto, che il pubblico potrà finalmente

Advertising

serenel14278447 : RT @LaStampa: Un cantiere aperto per ammirare il capolavoro “tormentato” di Michelangelo - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - La Pietà Bandini di Michelangelo vista da vicino Terminato il restauro dell'… - DarioPanzac89 : RT @LaStampa: Un cantiere aperto per ammirare il capolavoro “tormentato” di Michelangelo - danieledv79 : RT @LaStampa: Un cantiere aperto per ammirare il capolavoro “tormentato” di Michelangelo - LaStampa : Un cantiere aperto per ammirare il capolavoro “tormentato” di Michelangelo -