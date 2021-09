Ufficiale: primo contratto da pro per James McConnell con il Liverpool (Di venerdì 24 settembre 2021) James McConnell ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Liverpool. Il 17enne è arrivato ai Reds dal Sunderland ai tempi dell’Under 15. Come centrocampista offensivo, ha fatto la sua prima presenza con gli U18 la scorsa stagione, segnando 2 gol in 11 presenze. Rimarrà parte del team U18 di Marc Bridge-Wilkinson per questa stagione, ha già segnato con un colpo di testa in tuffo contro il Nottingham Forest all’inizio di questo mese. Foto: sito Ufficiale Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021)ha firmato il suoprofessionistico con il. Il 17enne è arrivato ai Reds dal Sunderland ai tempi dell’Under 15. Come centrocampista offensivo, ha fatto la sua prima presenza con gli U18 la scorsa stagione, segnando 2 gol in 11 presenze. Rimarrà parte del team U18 di Marc Bridge-Wilkinson per questa stagione, ha già segnato con un colpo di testa in tuffo contro il Nottingham Forest all’inizio di questo mese. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

