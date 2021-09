Tavernola | da Anas 3 milioni per sistemare la litoranea

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 settembre 2021). Tredi euro. È quanto è stato stanziato daper mettere in sicurezza la viabilità lungo la 469 sebina occidentale. La buona notizia per i sindaci dei comuni rivieraschi è arrivata aattorno alle 18.30 di giovedì, al termine dell’incontro in programma con i tecnici di, che dal mese di aprile ha inglobato lafra le strade di propria competenza. Alla riunione erano presenti anche la presidente della Comunità Montana, Adriana Bellini, e la parlamentare del Partito Democratico Leyla Ciagà. La deputata spiega come dovrebbero essere impiegate le risorse investite: “Si tratta di due ordini di interventi, di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il primo riguarda la sistemazione della vegetazione lungo la, per fare in ...